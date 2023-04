Les députés et les sénateurs rejettent la nomination du candidat proposé par l'Elysée à la tête de l'Ademe, une première au Parlement

C'est la première fois qu'un candidat proposé par l'Élysée, à l'Ademe ou ailleurs, est retoqué depuis cette procédure introduite en 2008 à l'article 13 de la Constitution.

Elle n'est pas passée. La nomination du maire LR de Charleville-Mézières (Ardennes), Boris Ravignon, à la tête de l'Ademe, l'agence de la transition écologique, a été retoquée par le Parlement, a appris franceinfo de source parlementaire, mercredi 12 avril. Sa volonté de cumuler plusieurs fonctions explique ce rejet, inédit. Car c'est la première fois qu'une candidature proposée par l'Élysée, à l'Ademe ou ailleurs, est refusée, depuis cette procédure introduite en 2008 à l'article 13 de la Constitution.

Dans le détail, 57 députés et sénateurs ont voté contre, et 32 pour, précise une source parlementaire à franceinfo. Plus de trois cinquièmes des élus ont voté contre, soit le quota requis selon la Constitution pour s'opposer à une nomination proposée par le président de la République, à l'issue de l'audition de Boris Ravignon en commission mercredi matin, comme le Sénat le confirme.

Enarque de la même génération qu'Emmanuel Macron

Dans les débats de la matinée, députés et sénateurs ont notamment reproché à Boris Ravignon son refus de démissionner de son mandat de maire à la suite de sa première nomination à l'Ademe, qui participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines du climat et de l'énergie, et conseille entreprises et institutions sur leurs transitions écologiques.

Boris Ravignon et Emmanuel Macron, tout deux énarques de la même génération, ont travaillé ensemble à l'Inspection générale des Finances à Bercy en 2004-2005, avant que Boris Ravignon ne rejoigne Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur et en marche pour la présidentielle de 2007. Boris Ravignon a participé au grenelle de l'Environnement. Il est maire de Charleville-Mézières depuis 2014.