Législatives 2024 : Frédéric Valletoux prêt à travailler "pourquoi pas avec le PS et pourquoi pas avec LR"

"L'important, c'est d'arriver à une feuille de route qui permette à une majorité de travailler jusqu'à la fin du quinquennat", a affirmé mardi 16 juillet sur franceinfo Frédéric Valletoux, député Horizons de Seine-et-Marne, ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention dans le gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal. Ce dernier, chef de file des députés macronistes, a affirmé qu'il proposerait "des rencontres" aux autres groupes politiques pour "avancer vers [un] pacte d'action" en vue de la formation d'un nouveau gouvernement.

Pour Frédéric Valletoux, il s'agit de savoir "autour de quel projet on travaille, quelle est la feuille de route qui permettra à une majorité de travailler ensemble et de redonner de la stabilité qui nous a tant manqué entre 2022 et 2024".

Plus tôt dans la journée, lors du dernier Conseil des ministres du gouvernement, Emmanuel Macron avait encouragé son camp à proposer "un large pacte législatif". Le député de Seine-et-Marne juge "sain" que, "dans notre démocratie, la balle soit dans le camp des groupes politiques, indépendamment de l'intervention du président de la République qui, lui, veut que les institutions fonctionnent".

Frédéric Valletoux se dit prêt à travailler aussi bien avec LR qu'avec la gauche. "Et pourquoi pas les deux ? Pourquoi pas avec le Parti socialiste et pourquoi pas avec LR ?", plaide l'élu Horizons. "Pourquoi pas avec un Parti socialiste" détaché "des Insoumis" et qui aura retrouvé "la dimension républicaine de ce qui fonde l'histoire de ce Parti socialiste". Avec ce PS, Frédéric Valletoux estime que son camp pourrait "trouver sur certains sujets, la modernisation de nos institutions, la modernisation de l'économie, la maîtrise des finances publiques, des projets qui seraient communs".