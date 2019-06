VIDEO. "On colle à ce gouvernement une image de droite", regrette Agnès Buzyn

Le gouvernement a "une image de droite", a déploré la ministre de la Santé Agnès Buzyn sur France Inter mardi 4 juin. "Je pense qu'il faut que nous arrivions à mieux faire entendre les réformes que nous faisons aujourd'hui en faveur des personnes les plus vulnérables, les plus défavorisées," a-t-elle ajouté, en citant notamment "le plan de la lutte contre la pauvreté".

"On colle à ce gouvernement et à LREM une image de droite, a constaté la ministre. Nous sommes en faveur des grandes entreprises, mais y a le "en même temps", et nous sommes extrêmement attentifs aux personnes les plus en difficulté". La ministre a évoqué plusieurs "réformes extrêmement bien perçues à gauche" mais "peu médiatisées", d'après elle.

Il faut que nous arrivions à mieux faire entendre les réformes que nous faisons aujourd'hui en faveur des personnes les plus vulnérables, les plus défavorisées. Ce sont des réformes qui devraient parler à tout le monde. Agnès Buzyn

"Je pense à tout ce que nous faisons dans le déterminisme social, dans le plan de la lutte contre la pauvreté, pour donner à chaque enfant les mêmes chances, a énuméré Agnès Buzyn. Je pense à ce que fait Jean-Michel Blanquer pour l'école, pour permettre à chacun de s'en sortir par l'éducation (…) Je pense par exemple à ce que j'ai fait pour le 100% santé. Le fait qu'on accède aux soins lunettes et dentaire sans reste à charge (…) c'est une réforme profondément sociale."