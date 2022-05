Les Républicains"sont les seuls à ne pas avoir compris ce qu'il s'est passé au premier tour" de la présidentielle, fustige mardi 3 mai sur franceinfo le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Renaud Muselier. "Tous ceux qui ont fait moins de 5% essaient de trouver des solutions pour survivre, pour apparaître, pour avoir une voix parlementaire". A l'inverse d'Eric Zemmour qui "essaye de se faire récupérer par Madame Le Pen, alors qu'il l'a fusillée", Renaud Muselier pointe sa "propre famille qui ne s'entend avec personne, ils vont y aller tout seuls".

Muselier qualifie LR d’“ordre du temple solaire” ➡️ "C’est les seuls qui n’ont pas compris ce qu’il s’est passé au 1er tour", fustige Renaud Muselier. “C’est ce qui est arrivée à la pauvre Mme Pécresse : quand vous faites un marathon en grand écart, vous tombez par terre.” pic.twitter.com/ehZaJZXGwn — franceinfo (@franceinfo) May 3, 2022

Renaud Muselier, qui a quitté Les Républicains, rappelle que ceux qui ont rejoint Emmanuel Macron sont considérés comme des "traîtres" qui ont "tous les pêchés du monde", alors que "Monsieur Ciotti qui a soutenu Monsieur Zemmour, on ne lui dit rien". Un "grand écart" qui explique selon lui l'échec de "la pauvre Madame Pécresse : quand vous faites un marathon en grand écart, vous tombez par terre"."Ils correspondent plus à la secte du Temple solaire qui va s'immoler et disparaître", ironise-t-il.

"Qu'il reste à sa place, dans son bac à sable !"

"C'est en additionnant qu'on gagne !", affirme Renaud Muselier, en invitant sa famille politique à le rejoindre au sein de la majorité. "C'est peut-être un peu tard, mais venez vite." Renaud Muselier fustige par ailleurs François-Xavier Bellamy qui demande de la clarté à Nicolas Sarkozy. "Il n'a jamais gagné une élection et il demande des explications au dernier président de la République de notre famille politique, un homme sage et d'expérience. Qu'il reste à sa place, dans son bac à sable."