VIDEO. Le futur ministre de l'Ecologie : "quelqu'un qui s'insère dans le projet gouvernemental", selon Nicole Belloubet

Qui pour prendre la succession de Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique, après sa démission surprise ? Nicole Belloubet, ministre de la Justice, invitée de franceinfo jeudi 30 août, a brossé le portrait et les qualités requises d'un éventuel remplaçant, mais sans citer de nom. Peu importe qu'il vienne de la gauche ou de la droite, a déclaré la garde des Sceaux, "il faut quelqu'un qui ait une vraie fibre et volonté d'agir, et qui s'insère dans ce projet gouvernemental".

Ce projet gouvernemental vise à assurer une transition écologique qui soit volontariste et acceptable par le pays. Acceptable au sens où, économiquement, il ne crée pas des perturbations fortes. Nicole Belloubet, ministre de la Justice à franceinfo

Par ailleurs, la ministre de la Justice a estimé que "la continuité de l’État est assurée, à la fois par la permanence des administrations, la présence des secrétaires d’État et le travail des autres ministres". Le remaniement aura lieu "dans les meilleurs délais", a déclaré Nicole Belloubet, sans donner de date précise.