VIDEO. Elections européennes : quand Pascal Canfin disait "non" à Emmanuel Macron

Il a fini par céder. Pascal Canfin, ancien directeur du WWF, est numéro 2 sur la liste LREM pour les élections européennes, officialisée mardi 26 mars. Une volte-face étonnante car l'ex-ministre écologiste de François Hollande avait dit "non" à Emmanuel Macron.

"J'ai eu un échange avec les personnes à l'Elysée, le secrétaire général de l'Elysée, avec le directeur de campagne d'En marche !, racontait-il sur France Inter, le 20 novembre 2018. On a échangé et j'ai refusé les propositions qui m'ont été faites parce que je veux garder ma liberté."

Je veux pouvoir venir à ce micro et dire exactement ce que je pense. Pascal Canfin sur France Inter

Interrogé sur France Inter le 27 mars, Pascal Canfin a expliqué les raisons de ce revirement. "Moi, je n'ai pas changé et ceux qui me connaissent savent que je suis un peu têtu, tellement têtu que je suis quand même une des rares personnes à lui avoir dit 'non' deux fois", a-t-il rappelé. Donc si je lui dis 'oui' aujourd'hui, c'est parce qu'il a changé, il est en train de changer."