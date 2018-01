Un député LREM, ancien du PS, souhaite la création d'un groupe parlementaire dissident au sein de la majorité

Jean-Michel Clément estime que l'aile gauche de la majorité devrait suivre l'exemple du MoDem pour mieux peser sur les débats. L'Assemblée nationale lors de la séance des questions au gouvernement, le 31 octobre 2017. (LIONEL BONAVENTURE / AFP)

Le pléthorique groupe La Republique en marche à l'Assemblée nationale, qui compte 312 membres aux profils parfois très divergents, peut-il se morceler ? C'est ce que souhaite le député de la Vienne Jean-Michel Clément, à en croire le quotidien Centre Presse, mardi 9 janvier. "J'appelle de mes voeux la constitution d'un groupe et même de plusieurs groupes", a-t-il lancé lors de la présentation de ses vœux, jeudi, selon le journal.

Critique envers plusieurs textes de la majorité

"Il y a des positions très nuancées au sein de la majorité et nous voulons peser sur un certain nombre de projets", affirme celui qui était député socialiste avant d'être élu sous l'étiquette du parti d'Emmanuel Macron. "Ça finira inéluctablement par la création d'un groupe parlementaire", juge-t-il, envieux de la "très belle vie de groupe" des députés du MoDem : "On peut mieux débattre à trente ou à quarante qu'à trois cents."

Plus tôt dans son discours, le député avait critiqué certaines des orientations de la majorité, de l'inscription de l'état d'urgence dans le droit commun au projet de loi sur l'immigration trop "sécuritaire", qui avait provoqué la colère de plusieurs députés de la majorité.

Des déclarations qui surprennent Sacha Houlié, lui aussi député LREM de la Vienne, vice-président de l'Assemblée, interrogé par Centre Presse. "Pour en avoir discuté avec Brigitte Bourguignon", autre figure de l'aile gauche du groupe LREM, "j'avais compris que ce serait un groupe dans le groupe et non pas un groupe à part entière". Fidèle de la ligne de l'exécutif, il juge inutile "de recréer des chapelles" au sein d'une majorité justement censée "dépasser les clivages".