"Ce n'est pas homophobe" : un député En marche défend Marcel Campion après ses propos sur les homosexuels à Paris

Sur Twitter, le député Joachim Son-Forget a pris la défense du forain, filmé en janvier en train de dire, notamment : Paris, "maintenant, est gouverné par des homos".

Un soutien au milieu d'un concert de condamnations. Alors que plusieurs élus fustigeaient, dimanche 23 septembre, les propos de Marcel Campion sur les homosexuels, le député La République en marche Joachim Son-Forget a pris sa défense sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo révélée par Le Journal du Dimanche, le "roi des forains" avait estimé que Paris "maintenant est gouverné par des homos". "J’ai rien contre eux, sauf qu’ils sont un peu pervers", ajoutait-il. Des propos visés par une plainte.

non ce n’est pas homophobe @gaspardgantzer il suffit d’écouter en entier de quoi il parle, certes maladroitement, mais pas de sexualité. je trouve même de bon aloi ses propos personnels sur Mourousi et « Didine » qui sont la clé de lecture de ce propos. — Joachim Son-Forget (@sonjoachim) 23 septembre 2018

"Ce n'est pas homophobe", a réagi le député des Français de Suisse et du Liechtenstein, préférant évoquer des propos "maladroits". "Je trouve même de bon aloi ses propos personnels sur Mourousi et 'Didine' qui sont la clé de lecture de ce propos", ajoute-t-il, en référence à l'amitié revendiquée par le forain avec ces deux personnalités homosexuelles.

LREM ne souhaite pas commenter

Des propos qui tranchent avec la réaction du porte-parole du gouvernement, qui a dénoncé un peu plus tôt "l'homophobie la plus crasse". Contactée par franceinfo, La République en marche n'a pas souhaité réagir. "Nous n'avons pas de commentaire supplémentaire à faire sur des propos personnels d'un député", indique-t-on au mouvement d'Emmanuel Macron.

À vomir.

En niant avoir tenu ces propos ignobles lorsque @leJDD l’interroge, M. Campion ajoute le manque de courage à l’homophobie la plus crasse. Qu’il soit poursuivi et lourdement condamné. Nous ne laisserons rien passer. @enmarchefr https://t.co/iuMJ6mWeHZ — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) 23 septembre 2018

Dans la foulée, le nouveau patron des députés LREM a dénoncé en creux le comportement de Joachim Son-Forget.

Au nom du Groupe parlementaire @LaREM_AN , je condamne sans réserve les propos homophobes de #MarcelCampion. Ils ne méritent aucune indulgence ni aucune explication qui pourrait conduire à en relativiser l'intention. Ils sont scandaleux, un point c'est tout ! — Gilles Le Gendre (@GillesLeGendre) 23 septembre 2018

Des condamnations loin d'être suffisantes aux yeux de plusieurs responsables politiques qui ont fustigé les propos Joachim Son-Forget, à l'image d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste ou Stanislas Guerini, député LREM de Paris, qui ont réagi sur Twitter.

Atterré par les propos de Marcel Campion. Et très troublé par les justifications de #LREM #StopHomophobie https://t.co/N2x0bBuGFa — Olivier Faure (@faureolivier) 23 septembre 2018

Non mais allo quoi @sonjoachim !? J'apprécie tes engagements par ailleurs mais là, je mets cela sur le compte d'un mauvais réveil le dimanche matin... Ces propos sont justes ho-mo-phobes. Point. Allez, on se réveille et on réécoute la vidéo. — Stanislas Guerini (@StanGuerini) 23 septembre 2018

"Je m’excuse si mes propos ont pu choquer"

"Je ne suis pas homophobe. Je ne vais pas vous faire le coup des amis homosexuels parce que ça va se retourner contre moi mais voilà", s'est justifié auprès de franceinfo le député Joachim Son-Forget. "Mon propos est de dénoncer le lynchage publique. Je ne dis pas que ce ne sont pas des propos choquants. Il est possible, si l’on écoute les propos en entier, qu’il n’ait pas voulu dire ça, c’est un monsieur de 80 ans. Je lui laisse le bénéfice du doute et le droit à une défense", ajoute-t-il.

"Ce système de lynchage public est dangereux pour la démocratie. Mon but, je l’ai atteint, c’était de faire un buzz sur le lynchage public. Je suis contre le name and shame, qui se substitue à la justice", précise l'élu LREM. Et de conclure : "Je suis contre l’homophobie sous toutes ses formes. Je m’excuse si mes propos ont pu choquer."