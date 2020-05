Un 10e groupe politique, situé dans la majorité, se crée à l'Assemblée nationale

"Nous souhaitons soutenir l'action du président de la République et être un pilier de la majorité", explique Olivier Becht, qui préside le groupe.

C'est un nouveau record sous la Ve République. Un dixième groupe politique a été créé, mardi 26 mai, à l'Assemblée nationale. Dénommé "Agir Ensemble", il est constitué de députés LREM, Libertés & Territoires et le parti centriste UDI/AGIR présidé par le ministre de la Culture Franck Riester. Il se situe dans la majorité et comprend 17 élus en tout.

Sept députés macronistes rejoignent cette nouvelle formation, ce qui fait tomber les effectifs du groupe LREM à 281 membres. Il y a une semaine, le groupe de Gilles Le Gendre avait perdu sept autres membres, qui avaient constitué un neuvième groupe autour de Matthieu Orphelin et Paula Forteza.

"Une voix sigulière et des propositions innovantes"

"Si la crise sanitaire semble baisser d'intensité, notre pays va devoir affronter une crise économique et sociale sans précédent. C'est dans ces moments difficiles qu'il faut aussi savoir être au rendez-vous de l'Histoire, et affirmer notre soutien à l'action du président de la République", explique dans un communiqué Olivier Becht, député du Haut-Rhin et président de ce nouveau groupe. "Tandis que soufflent les vents contraires et que certains choisissent de quitter le navire, nous voulons au contraire en renforcer la voilure pour continuer d'avancer ensemble", ajoute la députée du Nord Valérie Petit.

Les dix-sept députés souhaitent également faire entendre "une voix singulière et des propositions innovantes" après la crise du coronavirus, pour construire "un monde libre et un monde meilleur". Ainsi, le groupe assure qu'il formulera des propositions concrètes au gouvernement et à la majorité dans les prochaines semaines.