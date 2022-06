Résultats des législatives 2022 : deux cartes pour visualiser la dégringolade de la majorité présidentielle, qui perd 105 députés

La majorité présidentielle... de moins en moins majoritaire. La coalition des partis qui soutiennent Emmanuel Macron, Ensemble !, a remporté 245 sièges à l'Assemblée nationale, lors du second tour des élections législatives, dimanche 19 juin. Un score bien inférieur aux 289 députés nécessaires pour atteindre la majorité absolue ; et en chute libre par rapport à 2017, lorsque La République en marche et le Modem avaient raflé 350 sièges du Palais Bourbon.

Malgré la réelection d'Emmanuel Macron en avril 2022, La République en marche, le Modem et Horizon réalisent une contre-performance inédite : il s'agit de la majorité relative la plus petite de la Ve République. De quoi poser la question de la capacité du chef de l'Etat à pouvoir gouverner le pays et faire voter les réformes promises, notamment celle des retraites.

La majorité présidentielle perd de nombreuses circonscriptions face au Rassemblement national, notamment dans l'arc méditerranéen, en Aquitaine et dans le quart nord-est de la France ; ainsi que face à la Nupes, notamment dans l'ouest parisien, la petite couronne, et les Outre-mer.

Symboles de la claque reçue, les défaites des chefs de file macronistes à l'Assemblée se sont multipliées : le président Richard Ferrand, battu dans son fief du Finistère, et le patron des députés LREM, Christophe Castaner, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Trois ministres, Amélie de Montchalin (Transition écologique), Brigitte Bourguignon (Santé) et Justine Benin (Mer) ont également mordu la poussière et devront quitter les rangs de l'exécutif.