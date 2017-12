Pour les débats du réveillon, La République en marche conseille ses adhérents

En guise de cadeau pour les fêtes, des éléments de langage. La République en marche a adressé par mail une série de conseils à ses adhérents pour les aider à défendre l'action de la majorité et du chef de l'Etat lors des repas de famille de fin d'année.

Pour parer aux discussions politiques parfois animées des soirs de réveillon, LREM propose "six arguments pour expliquer l'action de la majorité et convaincre chaque membre de votre famille entre l'entrée et la bûche". Parmi les personnes à convaincre, l'"oncle sceptique", "le cousin soucieux du sort des sans-abri", le frère "préoccupé par le changement climatique" ou la grand-mère inquiète de la hausse de la CSG.

"Un format un peu ludique", selon Castaner

"LREM s'adresse aux adhérents très régulièrement et, là, a choisi un format un peu ludique", a expliqué le délégué général du parti, Christophe Castaner, sur LCI. Des arguments sont chaque fois fournis pour permettre des réponses claires et rapides. Exemple, "deux chiffres" peuvent être opposés aux interrogations sur le sort des SDF : "138 000 places d'hébergement ouvertes (soit 12 000 de plus que l'an dernier). Hausse de 18% du budget de l'intégration".