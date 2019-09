Municipales à Paris : Cédric Villani sera tête de liste dans le 14e arrondissement

Cédric Villani, le député LREM et candidat dissident à la mairie de Paris, sera tête de liste dans le 14e arrondissement de la capitale où il réside, a-t-il annoncé jeudi 26 septembre, lors d'une soirée avec ses soutiens. L'élu assistait au lancement de son comité de soutien local devant "une centaine de militants", dans un restaurant du 14e arrondissement.

La campagne dans le 14e arrondissement est lancée ! Avec les militantes et les militants, venus nombreux ce soir, nous avons présenté l'organisation et la méthode et échangé sur les enjeux pour les 6 prochains mois. C'est parti ! pic.twitter.com/15ot6imI8Q