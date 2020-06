Mounir Mahjoubi estime que "les députés ne pèsent pas assez dans les choix et dans les décisions qui sont prises par l'exécutif"

Mounir Mahjoubi, député La République en marche de Paris, ne veut pas se prononcer sur un possible changement de tête du groupe LREM à l'Assemblée nationale.

Le député La République en Marche de Paris Mounir Mahjoubi estime dimanche 7 juin sur franceinfo que "les députés ne pèsent pas assez dans les choix et dans les décisions qui sont prises par l'exécutif". "Ça, c'est quelque chose qu'on va devoir changer dans l'après, dans la suite, dans la méthode. Comment on fait encore plus confiance aux députés pour faire des propositions ?"

Je pense que c'est à nous de peser et de dire au gouvernement, au président de la République, on est votre majorité et voilà ce qu'on veut, et voilà ce qu'on veut faire. Mounir Mahjoubià franceinfo

L'élu regrette que "parfois" les députés de la majorité reçoivent "un texte qui est déjà bouclé où on peut faire quelques amendements". Il préfère les cas où "certains ministres qui ont saisi beaucoup plus tôt en disant avant de faire travailler les administrations, on va travailler ensemble".

Mounir Mahjoubi ne veut pas se prononcer sur un possible changement de tête du groupe LREM à l'Assemblée nationale jugeant que la position de Gilles Le Gendre "est très dure et tous ceux qui essaient de taper sur lui maintenant, je serais tenté de dire que ce n'est pas le moment. (…) Le sujet n'est vraiment pas la tête du groupe, c'est le rôle du Parlement, c'est le rôle des députés et le rôle de notre groupe puisque nous sommes la majorité de cette Assemblée nationale".

"Ce n'est pas une campagne de perdant que je fais tous les jours"

"Je vous assure que ce n'est pas une campagne de perdants que je fais tous les jours", déclare par ailleurs Mounir Mahjoubi, qui est la liste du candidat LREM dans le 19e arrondissement parisien. "On a connu une aventure un peu particulière. On a perdu notre candidat. Ensuite, on a une nouvelle candidate qui est venue. Et puis, il y a eu des paroles maladroites. Mais aujourd'hui, elle est là. Et puis, il y a un projet", ajoute-t-il. "Je soutiens la candidature d'Agnès Buzyn", assure Mounir Mahjoubi alors que la tête de liste LREM à Paris est régulièrement critiquée, notamment en raison de son absence médiatique pendant le confinement en raison de la pandémie de coronavirus et ses décisions en tant que ministre de la Santé.

"Je pense qu'on ne peut pas, dans une élection, changer trois fois de candidats. Je crois qu'Agnès Buzyn, ça fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'elle a construit une vision, construit un regard, donc elle est prête. On va aller jusqu'au bout", assure-t-il même si "c'est une campagne un peu particulière parce qu'on ne peut pas distribuer des tracts, on ne peut pas frapper aux portes, mais on peut quand même parler avec les gens et ça, ça fait beaucoup de bien".