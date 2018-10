Marlène Schiappa ne se présentera pas à la direction de La République en marche

L'élection du nouveau délégué général se tiendra le 1er décembre. L'intérim est assuré entre temps par Philippe Grangeon, un proche du chef de l'Etat.

Elle était pourtant pressentie pour le poste. La secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les hommes et les femmes, Marlène Schiappa, ne postulera pas à la direction de La République en marche, a-t-elle annoncé jeudi 25 octobre sur Twitter, en publiant un courrier adressé au conseil du parti présidentiel.

Marlène Schiappa qui, selon son entourage, avait "récolté un nombre incroyable de soutiens" avait indiqué "réfléchir à présenter" sa candidature dans une interview au Journal du dimanche. L'élection du nouveau délégué général se tiendra le 1er décembre. Entre-temps, Philippe Grangeon, proche du chef de l'État, assure l'intérim.

Ma lettre aux membres du conseil @enmarchefr pic.twitter.com/30Ce8MB9fO — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 25 octobre 2018

"Je suis sincèrement touchée par chaque personne qui, parmi vous, m'a permis de disposer rapidement des propositions de parrainages nécessaires pour étudier sérieusement une candidature", écrit ainsi la secrétaire d'Etat dont le portefeuille ministériel vient récemment d'être élargi à la lutte contre les discriminations. "Je suis tout aussi reconnaissante envers ceux qui m'ont interrogée sur la double responsabilité simultanée de secrétaire d'Etat et déléguée générale [de LREM]. J'ai écouté et j'ai compris cette réserve. J'y souscris. Le pouvoir doit être partagé", souligne-t-elle dans cette lettre envoyée aux quelque 800 membres du conseil, le "parlement" du parti présidentiel.

Deux figures du parti se dégagent pour l'heure dans la course à la succession de Christophe Castaner : les députés de Paris Stanislas Guerini et Pierre Person.Un autre député parisien, Sylvain Maillard, et le député des Français de l'étranger Joachim Son-Forget ont eux aussi marqué leur intérêt pour la fonction.