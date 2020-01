"Le Reich en marche" : le candidat LREM à la mairie d'Evreux porte plainte après la découverte d’inscriptions nazies près de son local

"Macron assassin", "Le Reich c’est ici", "Le Reich en marche"... Voici ce que l'on pouvait lire sur le trottoir situé devant le local de Guillaume Rouger à Evreux (Eure). Le candidat de La République en marche aux élections municipales dans la ville a fait cette triste découverte, dimanche 12 janvier dans la matinée. "Je condamne les inscriptions sur la voie publique, devant ma permanence, hier et aujourd'hui. J'ai porté plainte", a réagi Guillaume Rouger sur Twitter.

Je condamne les inscriptions sur la voie publique, devant ma permanence, hier et aujourd'hui. J'ai porté plainte.



Certains veulent me faire taire et m'empêcher de porter notre projet. Je ne lâcherai jamais ce combat pour ma ville.



Nous sommes déterminés à faire avancer Evreux! pic.twitter.com/66UZQlh9P3