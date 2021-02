"Insulte sexiste" : la députée LFI Mathilde Panot obtient les excuses d'un député LREM

La députée LFI Mathilde Panot a obtenu des excuses de l'élu LREM Pierre Henriet, mercredi 3 février, après avoir été qualifiée de "poissonnière" la veille à l'Assemblée nationale. Dans un courrier adressé au président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, elle réclame désormais une "sanction" après cette insulte qu'elle qualifie de "sexiste" : "Ce n'est pas une question personnelle. C'est notre institution qui ne doit pas laisser passer ça", a déclaré Mathilde Panot à l'AFP.

Dans la vidéo des débats, on entend clairement qu'un député lance "la poissonnière !", sans pouvoir l'identifier, avant une intervention de Mathilde Panot à la tribune. Mise au courant, la députée Insoumise a protesté une heure plus tard lors d'un rappel au règlement pour "fait personnel". Elle précise avoir reçu le soutien de plusieurs collègues y compris de LREM, comme la présidente de la commission des Lois, Yaël Braun-Pivet.

"Une expression pour dénoncer son comportement"

Celui-ci s'est excusé sur Twitter, réfutant cependant toute intention sexiste dans son propos. "Mathilde Panot passe son temps à vociférer à la tribune et à couper la parole", a-t-il soutenu. "J'étais excédé et mon propos n'est en rien une injure encore moins sexiste, c'est une expression pour dénoncer son comportement comme je le fais aussi pour ses collègues masculins." "Si elle se sent à tort insultée, je la prie de bien vouloir m'excuser", a-t-il complété. "Au passage, je remercie ses camarades insoumis pour les centaines d'insultes dont ils me couvrent – de quel côté donc est le mépris ?"

Lors de l'incident, le président de séance David Habib (PS) a déclaré "ne pas être au courant de ce qui a été dit", mais transmettre au président de l'Assemblée nationale l'interpellation de Mathilde Panot. Mercredi soir, à nouveau au perchoir, il a indiqué que le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand (LREM), allait "rassembler les éléments" et "aura l'occasion de s'exprimer" sur le sujet.

Mathilde Panot ajoute qu'une autre insulte lui a été lancée, "la folle", par un "député LREM" et demande une "identification sans délai de l'auteur" de ces propos, également audibles dans la vidéo des débats.