"François de Rugy paye l’addition pour tout le monde", selon le député RN Louis Aliot

Louis Aliot, député du Rassemblement national, commente sur France Inter la démission du ministre après une semaine de polémiques sur son train de vie.

François de Rugy a démissionné mardi 16 juillet de ses fonctions de ministre sous la pression des révélations de Mediapart. "Il paye l’addition pour tout le monde", a réagi mercredi 17 juillet sur France Inter Louis Aliot, député du Rassemblement national.

"Quand vous êtes poursuivis par la meute", vous n'avez pas le choix

"Il arrive un moment où le scandale gêne l’action d’un ministre. Malheureusement, nous sommes dans un système dans lequel, lorsque vous êtes pointés du doigt, quand vous êtes poursuivis par la 'meute', vous n’avez pas d’autre solution que de démissionner", a dit Louis Aliot.

"Je pense que ces pratiques dénoncées sont des pratiques assez courantes dans le milieu", a dit Louis Aliot.

Si on va rechercher dans les assiettes de l’ensemble des gens qui ont des responsabilités en France, je peux vous dire qu’il va y avoir beaucoup de démissions dans le pays.Louis Aliot, RNFrance Inter

"Personne ne s’interroge sur l’enveloppe qui était dédiée au ministre de l’Économie sous François Hollande et qui a été dépensée dans des repas privés par Emmanuel Macron, soulève-t-il. Cela a été révélé par l’ancien ministre Christian Eckert. Plus personne n’en parle, et pourtant ce sont des centaines de milliers d’euros utilisés par le couple Macron pour inviter des amis ou des prescripteurs d’opinion", dénonce le député du Rassemblement national.