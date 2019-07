DIRECT. Dîners fastueux, travaux de rénovation... François de Rugy dénonce des "insinuations alimentées par une source anonyme et malveillante"

Ce qu'il faut savoir

Les révélations s'enchaînent pour François de Rugy. Après avoir été épinglé mercredi pour des dîners fastueux à l'Assemblée nationale, le ministre doit désormais répondre à d'autres publications de Mediapart, jeudi 11 juillet. Le site d'investigations révèle que sa directrice de cabinet a conservé pendant plusieurs années un logement HLM à Paris alors même qu'elle ne travaillait plus dans la capitale. Il a aussi dévoilé les travaux de rénovation engagés dans le logement de fonction du ministre de la Transition énergétique. "Face aux attaques qui me sont faites, je n'aurai qu'une seule défense : les faits présentés en toute transparence", a répliqué François de Rugy dans la nuit sur son compte Facebook.

Des récéptions fastueuses à l'hôtel de Lassay. Mercredi, Mediapart a révélé avoir recensé entre octobre 2017 et juin 2018 une dizaine de dîners organisés par François de Rugy, alors président de l'Assemblée nationale, avec des personnalités issues de la société civile. A table, homards, champagne et grands crus issus des caves de l'Assemblée nationale étaient servis à dix à trente invités, selon le site. Sur France Inter, le ministre a dit "assumer" ces dîners et évoqué la nécessité de sortir de sa "bulle politique".

Sa directrice de cabinet limogée. François de Rugy a mis fin aux fonctions de Nicole Klein, après la publication par Mediapart d'un article sur le logement HLM qu'elle occupe depuis 2001 et qu'elle a conservé de 2006 à 2018 pendant qu'elle exerçait des responsabilités en province. L'ancienne préfète des Pays de la Loire a fait valoir dans Ouest-France qu'elle y logeait régulièrement quand elle "revenait à Paris le week-end", mais reconnaît avoir agi ainsi "par facilité et négligence".

Des travaux dans son appartement de fonction. Mediapart a également dévoilé mercredi que François de Rugy avait rénové le logement qu'il occupe au ministère avec son épouse, Séverine Servat-de Rugy. Le ministre a lui-même détaillé ces travaux de peinture, de rénovation des sols, de menuiserie visant à installer des rangements, de rénovation d'une salle de bain et d'une salle de douche, le tout pour un peu plus de 63 000 euros. Sur son compte Facebook, il a justifié ces dépenses, affirmant notamment que les peintures étaient "vétustes".