Des députés En Marche envisagent une mesure disciplinaire contre François de Rugy et lui demanderont de rembourser

François de Rugy à la sortie du conseil des ministres, le 10 juillet 2019. (CHRISTOPHE MORIN / MAXPPP)

Des députés marcheurs sont furieux contre François de Rugy. Ces élus de la majorité imaginent une mesure disciplinaire contre le ministre de la Transition écologique, qui est mis en cause par Mediapart pour des dîners somptueux donnés entre 2017 et 2018, alors qu'il était président de l'Assemblée nationale. Ils pourraient convoquer François de Rugy devant le bureau de l'Assemblée ou devant la conférence des présidents. "Il y a des règles, un déontologue, déclare Sylvain Maillard. Le ministre devra rembourser si ce sont des dépenses personnelles", poursuit le député de Paris.

Mediapart a révélé avoir recensé entre octobre 2017 et juin 2018 une dizaine de ces dîners qui mobilisaient à chaque fois le personnel de la résidence du président de l'Assemblée, à l'Hôtel de Lassay. François de Rugy dit "assumer" ce qu'il présente comme un travail classique de "représentation", et non des "dîners entre amis".

Sur la table, homards, champagne et grands crus issus des caves de l'Assemblée nationale étaient servis à dix à trente invités appartenant pour l'essentiel au cercle relationnel et amical de l'épouse de François de Rugy, Séverine de Rugy, journaliste au magazine Gala.