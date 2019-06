DIRECT. Suivez le discours de politique générale d'Edouard Philippe à l'Assemblée nationale

Ce qu'il faut savoir

Vers nouveau souffle pour le quinquennat d'Emmanuel Macron ? Mercredi 12 juin, il laissera son Premier ministre Edouard Philippe prononcer le deuxième discours de politique générale de son mandat. Deux ans après sa première déclaration, le 4 juillet 2017, le locataire de Matignon prendra la parole devant l'Assemblée nationale, pour "expliquer ce que sera la mise en œuvre de l'acte 2 par le gouvernement", selon les mots de la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

De très nombreux chantiers à venir. Edouard Philippe fixera l'agenda des réformes à venir dans un calendrier parlementaire très chargé. Des mesures post "gilets jaunes" sont ainsi attendues, dont une baisse de cinq milliards d'euros de l'impôt sur le revenu. Mais aussi les réformes de l'assurance-chômage, des retraites ou encore de la dépendance. Le projet de loi bioéthique (et son volet PMA pour toutes) sera quant à lui présenté dès juillet au Conseil des ministres tandis que la réforme de la haute fonction publique (dont la possible suppression de l'ENA) est prévue pour novembre. Enfin, de nouveaux engagements écologiques devraient être pris, à commencer par le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui devrait être présenté début juillet en Conseil des ministres .

Le vote des Républicains particulièrement scruté. A l'issue de cette prise de parole solennelle, Edouard Philippe sollicitera un vote de confiance de la part des députés, dans la plus pure tradition parlementaire de la Ve République. Le 4 juillet 2017, après le triomphe des "marcheurs" aux législatives, il avait reçu la confiance par 370 voix pour et 67 contre, et un nombre record de 129 abstentions. Soit la plus faible opposition sur un vote de politique générale depuis 1958. Cette fois, le vote des députés LR sera particulièrement observé, après le pire score du parti de droite aux élections européennes (8,5%) le 26 mai.

Un deuxième vote le lendemain au Sénat. Jeudi 13 juin, à 9h30, l'ancien maire du Havre rééditera sa prise de parole, cette fois devant les sénateurs. Fait rare, et même une première avec un Sénat contrôlé par l'opposition, sa déclaration sera également suivie d'un vote. Une manière pour l'exécutif de connaître plus précisément le rapport de force en vue de la réforme constitutionnelle, où le soutien d'une bonne part des sénateurs LR est indispensable.