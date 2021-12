Covid-19 : "Il faut tout faire pour ne pas reconfiner le pays", assure Stanislas Guerini, délégué général de LREM

L’épidémie de Covid-19 repart en France. "Il faut tout faire pour ne pas avoir à reconfiner le pays. C’est la raison pour laquelle j’ai toujours défendu le pass sanitaire", explique Stanislas Guerini, délégué général de La République en marche, invité des "4 Vérités" de France 2, mercredi 1er décembre.

Ensemble citoyens ! : "Notre État-major sera paritaire"

La campagne présidentielle a connu un coup d’accélérateur avec l’officialisation de la candidature d'Éric Zemmour. "Le sujet aujourd’hui ce n’est pas une candidature dix fois annoncée, dix fois disqualifiée, de quelqu’un qui confond De Gaulle et Pétain, qui met sur le même plan les victimes et leurs bourreaux des attentats, qui insulte les Français, les journalistes. La France est plus belle qu’un petit personnage qui a une petite vision du pays", précise le délégué général de La République en marche.

La majorité présidentielle va se rassembler sous la bannière "Ensemble citoyens !". L’État-major est profondément masculin. Où sont les femmes ? "Elles seront bien présentes dans nos instances dirigeantes. Notre État-major sera paritaire", balaye Stanislas Guerini.