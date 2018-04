VIDEO. Des militants insoumis enregistrent une chanson de soutien aux grévistes

La chanson reprise sur l'air de "La valse à mille temps" de Jacques Brel a provoqué de nombreux commentaires moqueurs sur les réseaux sociaux.

"Au premier temps de la grève, c'est à peine si l'on s'en aperçoit..." Des militants de La France insoumise ont enregistré une chanson de soutien aux grévistes; cheminots, étudiants et personnels médicaux. Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du mouvement, vendredi 27 avril, quatre chanteurs et musiciens, chantent leur soutien aux grévistes et à "tous ceux engagés dans les luttes sociales".

"Une grève des trains roulants qui nous tous nous défend, pour que la SNCF soit pas vache à bénefs...", chante une jeune femme, sur l'air de La valse à mille temps de Jacques Brel. "Pour le service public, c'est aussi sympathique qu'une grève des étudiants", reprend un guitariste.

UNE GRÈVE TOUS EN MÊME TEMPS

Cette chanson est offerte par la France insoumise à tous ceux qui sont engagés dans les luttes sociales.

RDV samedi 5 mai à 14 heures, place de l'Opéra à Paris ! #StopMacron #5Mai #LaFêteAMacron pic.twitter.com/QwZVHdaV9U — La France insoumise (@FranceInsoumise) 27 avril 2018

La chanson, à la fois sérieuse et parodique, a été saluée par les insoumis mais a aussi suscité de nombreux commentaires moqueurs, notamment de la part d'internautes macronistes et pro-européens, reconnaissables au hashtag #FBPE (Follow back pro-EU) reprend le Huffington Post.