RECIT. "C'était le bordel permanent" : la chaotique première saison du Média, la web-télé engagée

Un mauvais vaudeville", une situation qui "dépasse la raison"… De l'aveu même d'anciens et actuels journalistes du Média, la première saison de la web-télé participative créée il y a à peine un an par des proches de La France insoumise a été plus qu'éprouvante. Lancé en décembre 2017 avec l'ambition de créer une offre innovante et alternative aux médias traditionnels, Le Média a terminé son année avec un effectif de journalistes réduit, la démission fracassante de sa dirigeante Sophia Chikirou et un contentieux financier entre l'ancienne et la nouvelle direction.

Sur les réseaux sociaux, ses membres ont mis au jour leurs nombreux griefs : conditions de travail "épuisantes", accusations de violences verbales et de mauvaise gestion financière… Comment Le Média, indépendant, pluraliste, écologiste, antiraciste, féministe et collaboratif, a-t-il pu chavirer si brutalement ? Franceinfo a interrogé une quinzaine d'anciens et actuels membres du Média, dont la plupart ont souhaité rester anonymes. Récit d'une année mouvementée.