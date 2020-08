Présidentielle 2022 : "Jean-Luc Mélenchon est toujours le mieux placé pour représenter notre famille politique", selon le député insoumis Adrien Quatennens

"La décision, elle lui appartient. Moi, je souhaite qu'il soit candidat", a déclaré le député insoumis du Nord, Adrien Quatennens, mercredi 19 août sur France Inter.

"De mon point de vue, Jean-Luc Mélenchon est le meilleur aujourd'hui pour représenter notre famille politique", assure mercredi 19 août sur France Inter Adrien Quatennens, député La France insoumise (LFI) du Nord et coordinateur du mouvement. "La décision, elle lui appartient. Moi, je souhaite qu'il soit candidat" à l'élection présidentielle de 2022, "compte tenu de son expérience, des enjeux et des défis auxquels nous faisons face. Si vous observez les dernières séquences à l'Assemblée nationale, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon est pleinement à la tâche".

"En 2017, on disait souvent de Jean-Luc Mélenchon qu'il était l'homme seul", continue Adrien Quatennens. "Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus le dire. La relève est disponible, il y a beaucoup de cadres jeunes dans ce mouvement. Donc nous faisons une belle équipe, je crois que chacun a son rôle à jouer."

Plus que la question du casting, c'est bien la question du fond et du programme que nous allons défendre qui va être utile.Adrien Quatennens, député La France insoumisesur France Inter

Un programme qui a d'ailleurs été réactualisé, deux ans avant l'élection présidentielle. "Pour nous, un programme, ça n'est pas juste un objet marketing que l'on sort pour une élection présidentielle. C'est un programme qui, aujourd'hui, si vous le rouvrez dans sa version mise à jour, répond aux grands défis auxquels nous sommes confrontés." Selon Adrien Quatennens, après la crise sanitaire, "tout le monde va vouloir repartir d'une page blanche. Certains vont jouer l'amnistie politique en changeant complètement leurs mots d'ordre. Nous, nous ne sommes pas des girouettes, et le programme politique de La France insoumise est un programme adapté aux enjeux du moment".