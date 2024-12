Nouveau gouvernement : "Il n'y a aucun compromis possible avec la politique économique d'Emmanuel Macron", déclare Mathilde Panot, députée LFI

La France insoumise refuse dde se rendre lundi à l'Elysée à l'invitation d'Emmanuel Macron, à l'inverse des socialistes, des écologistes et des communistes.

"Il n'y a aucun compromis possible avec la politique économique d'Emmanuel Macron", affirme la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. Elle justifie ainsi le refus de La France insoumise de se rendre à l'Elysée à l'invitation d'Emmanuel Macron, lundi, à l'inverse des socialistes, des écologistes et des communistes.

La France insoumise ne se rendra pas au rendez-vous de lundi à l'Élysée, car elle ne veut "pas faire semblant qu'il est possible de continuer une politique macroniste", justifie Mathilde Panot. "Nous n'y allons pas, car la seule raison pour laquelle Emmanuel Macron souhaite nous voir, c'est pour discuter de la formation éventuelle d'une coalition gouvernementale, d'un accord de non-censure, et que nous ne croyons pas une seule seconde qu'il est possible de gouverner avec ceux contre lesquels nous avons été élus", poursuit la députée.

"Le Nouveau front populaire est arrivé en tête. Je trouve cela incroyable que l'on trouve étonnant que l'on applique juste notre programme." Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale à franceinfo

Selon elle, il n'y a "aucun compromis possible avec un pouvoir qui refuse de revenir sur la réforme des retraites à 64 ans". "Nous ne braderons pas notre programme, nous ne trahirons pas nos électeurs et nos électrices pour des postes", ajoute Mathilde Panot.

Mathilde Panot met en garde le PS

Le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure s'est dit prêt à des discussions avec les macronistes et avec le parti de droite Les Républicains (LR) sur la base de "concessions réciproques" afin de sortir de l'impasse institutionnelle. Mathilde Panot dénonce "une volonté claire du pouvoir de fracturer le Nouveau Front populaire" et met en garde les socialistes : "Ils sont en train de s'aventurer hors du NFP et j'en suis très inquiète, je les appelle à revenir à la raison."

"Je ne menace pas, je dis juste, faites attention à ne pas trahir le programme et les promesses faites devant les électeurs et les électrices, voilà ce que nous disons au Parti socialiste", insiste la députée LFI, qui assure que le dialogue n'est pas rompu et qu'ils se verront, "comme d'habitude", la semaine prochaine à l'Assemblée "pour discuter".

"S'il y a une grande coalition, quelle est l'alternative politique qui reste aux gens qui ne sont pas d'accord et qui l'ont exprimé massivement dans les urnes ? C'est l'extrême droite, nous ne jouerons pas à ce jeu dangereux", conclut Mathilde Panot.