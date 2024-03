Militaires occidentaux en Ukraine : "Les propos tenus par le président de la République sont irresponsables et inefficaces", estime Manon Aubry (LFI)

"La vraie défaite, ce serait la guerre et les propos tenus par le président de la République depuis une semaine sont irresponsables et inefficaces", a dénoncé dimanche 17 mars Manon Aubry, tête de liste La France insoumise aux élections européennes à "Questions politiques" pour franceinfo, France Inter et Le Monde.

De retour d'Allemagne où il a participé vendredi à un sommet tripartite avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre polonais Donald Tusk, le président français a une nouvelle fois évoqué la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine, dans un entretien au journal Le Parisien-Aujourd'hui en France. "ll prépare les esprits" et "en remet une couche comme si finalement la pommade qu'il avait passée cette semaine n'avait pas été bien comprise", a-t-elle réagi.

Les prises de position d'Emmanuel Macron sur "l'Ukraine ont crispé certains de ses alliés européens notamment l'Allemagne. "Il a été désavoué par l'ensemble de ses alliés sur la scène européenne", a-t-elle souligné.

"Il n'y a pas d'issue militaire à ce conflit"

Manon Aubry estime que "le meilleur moyen pour que les armes se taisent, c'est l'arme diplomatique". L'eurodéputée ne croit pas à une victoire militaire des États occidentaux. "Est-ce qu'on pense sérieusement que face à un pays qui compte 145 millions de personnes et qui "possède la puissance nucléaire, on va gagner le bras de fer nucléaire? ", a-t-elle interrogé. "Il n'y a pas d'issue militaire à ce conflit. Jean Jaurès disait : 'On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre.' On ne connaît pas d'autre issue à un conflit qu'à un accord de paix", a-t-elle insisté.

Selon elle, le chemin de la paix démarre "par un cessez-le-feu". Ensuite, "on pourrait sécuriser, comme on le demande depuis des mois et des années, les quinze centrales nucléaires" et "mettre des Casques bleus par exemple", a-t-elle suggéré.