Maltraitance dans les Ehpad : "Il nous faut un service public de la dépendance", selon Adrien Quatennens (LFI)

"Il nous faut un service public de la dépendance", a estimé Adrien Quatennens, coordinateur de La France insoumise, ce dimanche dans Questions Politiques sur France Inter. Après les accusations de maltraitances dans les Ehpad du groupe Orpea, révélées par le livre Les Fossoyeurs, le député du Nord a proposé – conformément au programme L'Avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon – "de réintégrer les structures privées dans un service public".

"Désormais on parle même d'or gris", a-t-il dénoncé, pointant du doigt ces "Ehpad et sociétés lucratives" pour qui "s'occuper de nos plus âgés et parfois plus rentable que d'ouvrir un centre commercial" et qui "ne cessent de prendre des parts de marché", soit "plus de 20%", selon ses chiffres. "Il n'est pas supportable qu'on fasse des profits sur le dos de nos personnes âgées et que les familles aient à subir des coûts exorbitants pour un encadrement qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendent et que nous sommes en droit d'attendre pour nos familles et nos anciens", a ajouté Adrien Quatennens. Selon lui, ce sont les établissements privés "les plus chers", coutant "en moyenne 42 000 euros par an" qui "ont le taux d'encadrement le plus faible", avec "23 personnels pour 100 résidents".

Recruter 210 000 soignants

Le représentant de la France insoumise a également proposé de "créer le nombre de places qu'il nous faut" dans ces maisons de retraite. "Je crois qu'on a 608 000 places et il nous faut passer d'ici à 2030, pour répondre aux besoins de la population, à 730 000 places", a précisé Adrien Quatennens, ajoutant "qu'il faut y aller vraiment". Par ailleurs, il faut, selon lui, recruter "210 000 soignants" de manière générale, "pour les Ehpad et au-delà". Pour cela, le parti de Jean-Luc Mélenchon a calculé un budget, "dès 2022 de 20 milliards de plus pour les Ehpad et les aides à domicile".

À la question, "comment financer ?", Adrien Quatennens a rappelé que "pendant la crise sanitaire, les milliardaires ont accru leur patrimoine de 236 milliards", estimant qu'il y a, là, "de quoi multiplier par 4 le budget de l'hôpital public". "Il faut, tous et toutes, qu'on se rassure sur le fait que financer n'est pas un problème pour le peu qu'on accepte l'idée qu'il est inconcevable de faire autre chose que de partager les richesses, a-t-il indiqué. Si l'on taxait de 0,5% les dividendes seulement, on pourrait récolter 1 milliard. Si l'on taxait de 2% les retraites par capitalisation, on pourrait obtenir 2 milliards. Il y a beaucoup de choses à faire qui nous permettent de récupérer de l'argent."