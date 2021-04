L'hebdomadaire "Valeurs Actuelles" sera jugé en juin pour "injure à caractère raciste" contre la députée Danièle Obono

Un article de "politique-fiction" publié fin août était accompagné de représentations de Danièle Obono en esclave et avait suscité une vague de condamnations unanimes dans la classe politique.

L'hebdomadaire Valeurs Actuelles sera jugé le 23 juin par le tribunal correctionnel de Paris pour "injure publique à caractère raciste" après la publication, fin août, d'un article de "politique-fiction" dépeignant la députée La France insoumise Danièle Obono en esclave, a indiqué mercredi 14 avril le parquet de Paris.

Le directeur de publication de Valeurs Actuelles, Erik Monjalous, son directeur de la rédaction, Geoffroy Lejeune, et l'auteur de l'article comparaîtront pour cette publication qui montrait la députée Danièle Obono fer au cou et qui avait suscité une vague de condamnations unanimes dans la classe politique, dont celle du président de la République. Le premier est visé pour "injure publique à caractère raciste" et les deux autres pour "complicité", a précisé le parquet.

Danièle Obono "entend se constituer partie civile"

Geoffroy Lejeune a déclaré mercredi que "ce procès [serait] l'occasion de démontrer les postures politiciennes de ceux qui nous ont attaqués à l'occasion de cette affaire, de prouver notre bonne foi à ceux qui ont été troublés, et d'expliquer enfin clairement nos intentions dans ce dossier : lutter contre le discours des indigénistes et la guerre des mémoires qui conduit à la fracturation de la France".

La députée Danièle Obono et le mouvement La France insoumise ont annoncé avoir appris "avec satisfaction" ce renvoi en procès. La députée, qui avait porté plainte, "entend désormais se constituer partie civile dans cette affaire".