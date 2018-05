Immunité parlementaire : les contradictions de Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon aurait-il un sens de l'immunité parlementaire à géométrie variable ? Pour la troisième fois, un juge veut l'entendre. Pour les policiers, impossible de lui remettre sa convocation en main propre, son avocate a fait savoir qu'il n'y répondra pas, "au regard de son statut de député, invoquant l'immunité parlementaire".

Une plainte pour diffamation

Il est la cible d'une plainte pour diffamation de la part d'un journaliste du Monde. En 2016, Jean-Luc Mélenchon l'avait qualifié d'"assassin" et de "terroriste repentie" après un article sur le Venezuela. Durant la campagne, le leader de la France Insoumise avait signé, comme tous ses candidats, la charte d'une association pour abolir l'immunité dont bénéficient les députés. Aujourd'hui, aucun élu de la France Insoumise n'a répondu aux sollicitations de France 2. Raquel Garrido, son avocate, non plus. L'entourage de Jean-Luc Mélenchon invoque simplement la liberté d'expression des parlementaires.

