Alexis Corbière se félicite de "l'extraordinaire succès" de la Fête à Macron... en publiant par "erreur" une photo datant du Mondial 1998

Contacté par franceinfo, le député La France insoumise de Seine-Saint-Denis a expliqué "avoir pris au premier degré" une plaisanterie d'un ami.

"Ils pourront dire ce qu'ils veulent, ce fut un extraordinaire succès... grâce à vous." Dans un message publié tard samedi 5 mai sur Twitter, Alexis Corbière s'est félicité de la réussite de l'opération la Fête à Macron organisée à Paris, initiée par son mouvement.

Sauf que pour illustrer son propos, le député La France insoumise de Seine-Sainte-Denis a accompagné des clichés pris l'après-midi d'une photo des Champs-Elysées pleins à craquer lors de la victoire de la France à la Coupe du Monde 1998. Ce que n'ont pas manqué de relever plusieurs journalistes.

En revanche, la 4e photo date de juillet 1998. pic.twitter.com/vCaGNAQk96 — Sylvain Chazot (@sychazot) 5 mai 2018

Et là, une photo de juillet 98. https://t.co/BXUrhombzZ — Ivan Valerio (@ivalerio) May 5, 2018

Contacté par franceinfo dimanche, Alexis Corbière reconnaît une "erreur", et indique avoir "pris au premier degré une blague" que lui aurait fait un ami "lors de la soirée festive qui fêtait cette belle manif". Le député a supprimé son tweet dans la matinée. Il a dans la foulée publié un nouveau message, n'incluant cette fois que des photos prises la veille.

Encore des photos de la belle manif d'hier #LaFeteAMacron et des vrais (sans photo de 98 comme hier soir ! Oups...). On se retrouve le 26 mai encore plus nombreux ? pic.twitter.com/p7j9jL3v1L — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) 6 mai 2018

Samedi, la Fête à Macron a rassemblé 38 900 personnes à Paris, selon un décompte indépendant d'un consortium d'une vingtaine de médias (dont franceinfo, Le Figaro, Le Monde, RTL et Mediapart), et 40 000 selon la préfecture de police. La France insoumise a affirmé que 160 000 personnes étaient présentes, et Jean-Luc Mélenchon a accusé les médias et la police d'avoir travesti la réalité.

"Sachant que la seule place de la Bastille contient 40 000 personnes, combien sont payés pour mentir, ceux qui affirment qu’on est moins alors que la place et les boulevards sont pleins", a commenté le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon sur Twitter, en publiant une photo de la place bondée.