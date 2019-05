VIDEO. Elections européennes : "L'objectif de la France insoumise, c'est de dépasser Les Républicains", définit Manon Aubry

"Notre objectif, c'est de dépasser Les Républicains", a défini Manon Aubry jeudi 23 mai, lors de la matinée de débat organisée par franceinfo à la Maison de la Radio avant les élections européennes du 26 mai. La tête de liste La France insoumise réagissait au sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions publié jeudi. Intitulé "Les Français et les élections européennes", il classe la liste de La France insoumise en cinquième position, avec 7,5% des intentions de vote. La République en marche et le Rassemblement national restent largement en tête.

"Ce sondage à 7,5% date de lundi, un autre nous donne à 9,5%, a réagi Manon Aubry. Nous, on se bat, on est plutôt à la hausse dans les sondages, on fera les comptes dimanche", a précisé la candidate sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio. "La France insoumise est partie à 7% dans les sondages et moi je veux qu'on aille le plus haut possible. On s'est battu avec toutes nos armes."