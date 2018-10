Critiques de Jean-Luc Mélenchon : Radio France porte plainte, les syndicats de franceinfo dénoncent un "appel à la haine"

Radio France a annoncé porter plainte après l'appel de Jean-Luc Mélenchon à "pourrir" les jounalistes de franceinfo, qu'il a qualifié "d'abrutis".

Radio France va porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon au lendemain de la publication d'une vidéo du leader de la France insoumise où il qualifie les journalistes de franceinfo d'"abrutis". Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France, apporte sur Twitter son "soutien" aux journalistes et "salue leur professionnalisme et la qualité de leur travail d’investigation". Guy Lagache, directeur délégué aux antennes et à la stratégie éditoriale de Radio France, estime que "les attaques de Jean-Luc Mélenchon sont sans fondement et irresponsables".

Soutien aux journalistes de @radiofrance. Je salue leur professionnalisme et la qualité de leur travail d’investigation pour informer nos auditeurs. https://t.co/pdR6qnfXPD — Sibyle Veil (@SibyleVeil) 20 octobre 2018

"Pourrissez-les partout où vous pouvez […] les journalistes de franceinfo sont des menteurs, des tricheurs", avait déclaré le leader de La France insoumise, après les révélations vendredi sur franceinfo de soupçons de surfacturation lors de sa campagne présidentielle de 2017. Des propos que le directeur de franceinfo, Vincent Giret, qualifie "d’extrêmement graves". "Cet appel à la haine et à la violence est irresponsable", a-t-il réagi sur Twitter, samedi. Franceinfo "n'est pas une radio d'Etat, mais de service public", avait-il rappelé vendredi.

Une lettre ouverte à Jean-Luc Mélenchon

La Société des journalistes de Radio France (SDJ) a également réagi, samedi 20 octobre, dans une "lettre ouverte des ‘abrutis de franceinfo’ à Jean-Luc Mélenchon". La Société des journalistes s’interroge : "Que répondre à tels propos ? Mardi vous assuriez que votre personne était 'sacrée'. Alors voilà, M. Mélenchon, ce qui est 'sacré' pour nous : l’information."

"Si demain un ou une journaliste de Radio France se faisait physiquement agresser par une personne habitée d’une 'haine juste et saine' et qui aurait mal interprété votre appel à 'pourrir' des 'abrutis', quelle serait alors votre réaction ?", a poursuivi la SDJ, qui rappelle que les journalistes de la cellule investigation de Radio France s’intéressent "autant aux comptes de campagne de la France Insoumise qu’à ceux de La République en Marche".

Une plainte du syndicat SNJ-FO

Le syndicat SNJ-FO a indiqué pour sa part qu’il allait porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon. "Nos avocats avaient reçu mandat d’étudier une procédure liée aux propos diffamatoires de Jean-Luc Mélenchon. Ils en étudient désormais une seconde pour cet appel à la haine et la violence", a expliqué le syndicat.

Jean-Luc Mélenchon est dans "son droit le plus strict" de démentir l’enquête de la cellule investigation de Radio France, assure de son côté le syndicat SNJ Radio France, mais "on répond à une enquête par des faits, pas par des insultes. Du moins, si on veut être crédible".