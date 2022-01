L'ancien ministre François Baroin nommé président de la banque Barclays France

Un nouveau fauteuil pour François Baroin. L'ancien ministre du Budget et de l'Economie va prendre la tête de Barclays France. Son "expérience" et sa "stature" "font de lui un choix idéal pour devenir Chairman [président] pour la France", se réjouit jeudi 20 janvier Francesco Ceccato, le PDG de Barclays Europe. "En élargissant son rôle, il sera en mesure de contribuer encore plus fortement à l'expansion de nos activités en France."

Le maire de Troyes aura notamment pour mission de participer au développement des relations avec les grands clients de la banque et à la promotion de toutes les activités et solutions proposées par Barclays en France. L'ancien responsable politique avait déjà un pied dans la banque d'affaires du groupe britannique. Il y exerçait depuis 2018 un rôle de conseiller.

Ancien parlementaire, François Baroin a été plusieurs fois ministre de gouvernements de droite entre 2005 et 2012, notamment de l'Intérieur, du Budget et de l'Economie et des finances. Il dirigeait jusqu'en 2021 la puissante Association des maires de France (AMF).