L'ancien ministre et président de l'Assemblée nationale Louis Mermaz est mort

L'ancien président de l’Assemblée nationale et ancien ministre Louis Mermaz est mort, à l'âge de 92 ans, a annoncé jeudi 15 août sur X le président du Parti socialiste, Olivier Faure, saluant son "esprit vif". "[Il] nous a quittés à son domicile en Essonne. (...) Son engagement au service de notre pays a marqué son histoire", a aussi estimé sur le réseau social François Durovray, le président du conseil départemental de l'Essonne. "J'aimais Louis Mermaz pour son intelligence, sa subtilité, son flegme face aux situations les plus difficiles", a réagi de son côté l'ancien président socialiste François Hollande dans un communiqué.

Louis Mermaz nous a quitté. Immense tristesse. Compagnon de route de F. Mitterrand, son esprit vif nous accompagnait dans tous nos combats, jusque dans ces derniers jours, pendant la campagne des législatives. Pensée émue pour Annie, Laure et ses enfants. pic.twitter.com/Mt9gdJtTc6 — Olivier Faure (@faureolivier) August 15, 2024

Cet ancien professeur d'histoire était devenu député de l'Isère en 1967, et avait intégré la direction nationale du PS en 1971. Ephémère ministre des Transports sous François Mitterrand en 1981, il avait été élu président de l'Assemblée nationale plus tard cette année-là, poste qu'il avait occupé jusqu'en 1986. Il était redevenu ministre des Transports en 1988, puis ministre de l'Agriculture en 1990, avant d'être nommé porte-parole du gouvernement et ministre des Relations avec le Parlement en 1992. Réélu député français en 1997, il avait aussi été sénateur entre 2001 et 2011.