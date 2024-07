Parlement européen : Jordan Bardella va présider un nouveau groupe nationaliste initié par le Premier ministre hongrois, Viktor Orban

Le chef du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, présidera le nouveau groupe d'extrême droite Patriotes pour l'Europe au Parlement européen, a annoncé Zoltan Kovacs, membre du gouvernement hongrois, sur X, lundi 8 juillet. Initié par le Premier ministre nationaliste hongrois, Viktor Orban, ce groupe réunira 84 députés issus de 13 partis différents. Les 30 élus issus du RN représenteront sa plus forte délégation en termes d'effectifs.

Viktor Orban avait dévoilé le 30 juin son intention de former ce groupe, de concert avec le parti d'extrême droite autrichien FPÖ et le mouvement de l'ex-Premier ministre tchèque Andrej Babis. Il affiche l'ambition de faire entendre une voix différente, notamment contre le soutien militaire à l'Ukraine, contre "l'immigration illégale" et en faveur la "famille traditionnelle".

Le groupe Identité et démocratie va disparaître

La Ligue de Matteo Salvini, le Parti pour la liberté (PVV) du Néerlandais Geert Wilders, le mouvement portugais Chega, l'espagnol VOX, ainsi que le Parti populaire danois et le parti d'extrême droite indépendantiste flamand Vlaams Belang, ont également rejoint Patriotes pour l'Europe. Les partis d'extrême droite ont légèrement progressé après les élections européennes du 9 juin.

L'ancien groupe Identité et démocratie, dans lequel siégeait le RN, va donc disparaitre, tandis que Patriotes pour l'Europe devient le troisième groupe du Parlement européen, derrière le Parti populaire européen (centre-droit) et les sociaux-démocrates. Il distance son concurrent d'extrême droite, le groupe Conservateurs et réformistes, dans lequel siègent les élus de la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni. Les députés européens se réuniront pour la première fois de la nouvelle mandature le 16 juillet à Strasbourg (Bas-Rhin).