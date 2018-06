VIDEO. "Mesdames et Messieurs les censeurs, bonsoir !" : Jean Lassalle quitte l'Assemblée nationale en hurlant

Il se plaignait de ne pas avoir beucoup de temps de parole.

Le ton est monté à l'Assemblée. Lors de débats dans l'hémicycle, mercredi 6 juin au soir, le député des Pyrénées-Atlantiques Jean Lassalle a exprimé sa colère. Alors qu'il est "non-inscrit" à l'Assemblée et ne dispose donc pas d'un important temps de parole, comme l'indique Capital, le député s'est plaint d'être considéré comme un "sous-député". "C'est une honte", a-t-il crié dans le palais Bourbon. La séquence a été publiée sur Twitter.

Les députés non inscrits n'ont plus de temps de parole : grosse colère de Jean Lassalle qui quitte l'hémicycle sur un "Messieurs les censeurs, bonsoir !" #DirectAN pic.twitter.com/KdXYKc9t4I — Brice Lacourieux (@blacourieux) 6 juin 2018

La présidente de séance, Carole Bureau-Bonnard, n'a eu de cesse de rappeler à Jean Lassalle le règlement de l'Assemblée : "Vous faites parti des non-inscrits, il n'y a plus de temps de parole." "Vous n'avez pas à vous lever et à hurler dans l'Assemblée", lui a-t-elle encore lancé. Très énervé, Jean Lassalle a fini par quitter l'hémicycle en criant : "Mesdames et Messieurs les censeurs, bonsoir !"