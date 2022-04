Le candidat du mouvement Résistons ! critique la climatisation des stades prévue par le Qatar. Il entend rétablir le budget de la recherche pour "trouver au plus vite la nouvelle énergie renouvelable".

"Dès je serai élu président, je retirerai immédiatement [l'organisation de] la Coupe du monde de football au Qatar pour la proposer à l'Allemagne ou à l'Angleterre", s'avance dimanche 3 avril sur franceinfo le candidat à la présidentielle du mouvement Résistons ! Jean Lassalle. "C'est dangereux pour la planète. Ils s'amusent à climatiser des stades."

L'organisation de la compétition ne relève pourtant pas des attributions du président de la République française.

"Croyez-moi, si je suis élu, si ce miracle se produit, je prendrai la main sur un certain nombre de sujets !" Jean Lassalle à franceinfo

Interrogé sur ses mesures pour l'écologie, en faveur notamment des circuits courts et de la ruralité, il estime qu'il a "suffisamment de concurrents qui parlent avec talent" de biodiversité et de changement climatique. "Pas la peine que je joigne ma voix à ceux qui nous emplissent déjà de stress et nous font peur."

Jean Lassalle défend tout de même ses idées pour l'énergie : "Mon objectif premier est d'augmenter le budget de la recherche à son niveau des années 1970, entre 4 et 5% du budget de l'État, pour trouver au plus vite la nouvelle énergie renouvelable. Je pense surtout au soleil et à l'énergie de la mer."