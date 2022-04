Abstention de Jean Lassalle : une enquête pénale ouverte à l'encontre du député

Le 24 avril, pour le second tour de la présidentielle, le député des Pyrénées-Atlantiques avait été filmé dans le bureau de vote de Lourdios-Ichère mettant en scène son abstention. Il est poursuivi pour des infractions au code électoral concernant les atteintes à la sincérité des scrutins.

Une enquête pénale a été ouverte par le parquet de Pau à l'encontre de Jean Lassalle après la mise en scène de son abstention dimanche lors du second tour de l'élection présidentielle, rapporte jeudi 28 avril France Bleu Béarn Bigorre.

Le député des Pyrénées-Atlantiques est poursuivi pour des infractions au code électoral concernant les atteintes à la sincérité des scrutins. Jean Lassalle est passible d'un procès devant le tribunal correctionnel. Le code prévoit une amende de 15 000 euros et/ou une peine d'emprisonnement, pouvant aller jusqu'à un an. L'ex-candidat à la présidentielle pourrait également être inéligible si la procureure en fait un enjeu dans ses poursuites. Son droit de vote peut aussi lui être retiré.

Mercredi, le Conseil constitutionnel a décidé d'invalider tous les scrutins du second tour de la présidentielle à Lourdios-Ichère, la commune où l'élu est inscrit. Dimanche 24 avril, Jean Lassalle a publiquement déclaré, devant l'urne du bureau de vote de Lourdios-Ichère, qu'il allait s'abstenir de voter. La scène avait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. On le voit se rendre dans l'isoloir, en sortir, puis annoncer devant l'urne que "pour la première fois de sa vie d'homme", il "refuse de participer à ce vote". Au premier tour de l'élection présidentielle, Jean Lassalle a recueilli 3,13% des suffrages exprimés.