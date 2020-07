VIDEO. Remaniement : "Un écologiste dans un gouvernement qui n'est pas écologiste n'aurait pas les moyens de peser", estime Julien Bayou

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Avec la nomination de Jean Castex comme Premier ministre et l'annonce du remaniement, Julien Bayou, secrétaire général d'Europe Ecologie-Les Verts, ne se fait pas d'illusion et ne souhaite pas que son parti soit représenté au gouvernement, en s'appuyant notamment sur l'échec de Nicolas Hulot. "Un écologiste dans un gouvernement qui n'est pas écologiste n'aurait pas les moyens de peser", a-t-il expliqué lundi 6 juillet sur franceinfo.

>>> Suivez notre direct sur le remaniement

Selon lui, les écologistes "n'ont pas la capacité de gagner des arbitrages. Même le plus petit, même sur les chasses les plus cruelles comme la chasse à courre ou la chasse à la glue, poursuit Julien Bayou. L'immense majorité de la population dit 'finissons-en' et ça n'avance pas. (...) Ca bloque parce qu'Emmanuel Macron et ses condisciples ont une vision totalement périmée des questions écolo. C'est pour ça que nous nous organisons pour construire une alternative."

Pour le secrétaire général d'Europe Ecologie-Les Verts, "il faut de l'écologie partout. C'est l'enjeu du XXIe siècle. Il faut un grand ministère de l’Ecologie qui ait la main sur les directions, l’agriculture, les transports, l’énergie, parce que c'est structurant mais les autres ministères doivent avoir une vision écologiste de leurs activités, surtout à Bercy", avance Julien Bayou.

Si vous n'avez pas un alignement d'ambitions entre le ministère de l'Ecologie, Bercy, le Premier ministre et l'Elysée, vous ne pouvez rien faire. Julien Bayou à franceinfo

Concernant le nouveau Premier ministre Jean Castex, Julien Bayou juge qu'il "n'a jamais dit un mot d'écologie et pour avoir discuté avec les écolos qui se sont opposés à lui à Prades, en tant que maire il n'a rien fait. En une dizaine d'années cela n'a pas progressé."