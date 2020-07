VIDEO. Port du masque obligatoire dans les lieux clos : "S'il y a une nécessité, il faut le mettre en œuvre le plus tôt possible", selon Nicolas Bay

"S'il y a une nécessité, pour limiter la propagation du virus, de porter le masque dans les lieux publics clos, il faut le mettre en œuvre dans les meilleures conditions et le plus tôt possible", a déclaré lundi 13 juillet sur franceinfo l'eurodéputé Rassemblement national Nicolas Bay, alors que le Premier ministre Jean Castex a indiqué que cette obligation était "à l'étude". "Je crois qu'il faut surtout, au lieu de parler, appliquer une règle qui soit claire", a indiqué l'élu RN.

S'il y a une décision à prendre qui protège les Français sur le plan sanitaire, c'est à lui de la prendre. Nicolas Bay, eurodéputé du RN à franceinfo

"Jean Castex prend un air un peu docte pour nous expliquer qu'ils réfléchissent à la question de savoir s'il faudrait peut-être généraliser le port du masque. Qu'il prenne une décision ! Il est Premier ministre de la France", lance Nicolas Bay. Il considère que "ce serait un peu facile de culpabiliser les Français", qui sont "exemplaires" et "font preuve de civisme et de responsabilité". "Quand on fixe des règles claires, les Français l'appliquent", assure l'eurodéputé RN.