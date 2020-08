VIDÉO. Coronavirus : "La culture au sens large bénéficiera d'une dotation exceptionnelle de deux milliards d'euros sur les 100 du plan de relance", annonce Jean Castex

"Dans le plan de relance, la culture au sens large bénéficiera d'une dotation exceptionnelle de deux milliards d'euros, sur les 100 du plan de relance", a annoncé sur France Inter mercredi 26 août Jean Castex, Premier ministre. Il a qualifié ce "choix politique" d'"inédit". "Nous pensons que la culture est une activité économique", a précisé le Premier ministre qui doit rencontrer les professionnels du spectacle jeudi avec la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

Pour Jean Castex, "la priorité c'est que tout ça reprenne". Il a assuré que "si les règles sanitaires imposées" aux professionnels du spectacle ne leur "permettent pas d'atteindre l'équilibre économique, et bien plutôt que de dire, ce qui était la situation antérieure, "on vous laisse fermer, on vous indemnise". Il va falloir que nous compensions l'écart entre les recettes issues des contraintes sanitaires et ce qui aurait été leur point d'équilibre."

"Allez au cinéma et au théâtre, vous ne risquez rien"

Jean Castex a estimé que "le secteur culturel" a "beaucoup souffert de cette crise, plus que d'autres". Il s'est ensuite adressé aux Français leur enjoignant de retourner dans les salles de spectacle : "Oui, je dis aux Français, allez au cinéma, allez au théâtre, vous ne risquez rien", a-t-il assuré.

Le Premier ministre a aussi annoncé que le gouvernement, suite à "une décision du Conseil de défense" réuni mardi "va rendre le port systématique du masque" dans les salles de cinémas, de théâtres, etc. Pour Jean Castex, "vivre avec le virus, c'est aussi se cultiver avec le virus".