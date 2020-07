Un gouvernement "pour réussir cette sortie de crise", estime la secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées

Déjà présente dans les gouvernements d'Édouard Philippe, Sophie Cluzel a été reconduite dans le gouvernement de Jean Castex, dimanche 26 juillet. Elle poursuit sa mission de secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées. "C'est un gouvernement qui est missionné pour réussir cette sortie de crise, cette relance. Je suis très heureuse de la confiance que l'on m'accorde pour poursuivre ma mission auprès des personnes atteintes de handicap", a-t-elle déclaré sur le plateau du journal de 23 Heures, dimanche.

"Des missions très précises"

Entre la nomination des ministres et celle des secrétaires d'État, il aura fallu attendre trois semaines. Sophie Cluzel, elle, préfère mettre l'accent sur les négociations européennes qui ont eu lieu la semaine passée et l'accord trouvé par les Ving-Sept pour un plan de relance économique. "Je pense que cela valait le coup d'attendre, car il y a eu une très belle séquence européenne (...) Maintenant, nous sommes à la tâche, avec un gouvernement au grand complet et des missions très précises", lance la secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées.