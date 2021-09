Sous-marins : les États-Unis ont montré une "totale indifférence" envers la France

"C'est la première fois entre alliés occidentaux qu'il y a un rappel de l'ambassadeur. La semaine prochaine a lieu l'assemblée générale de l'ONU. La tension montera-t-elle encore avec les États-Unis et l'Australie ? La France veut en tout cas marquer son mécontentement", affirme vendredi 17 septembre sur franceinfo Me Olivier Piton.

"La France, victime des intérêts anglo-saxons"

"La gravité est exceptionnelle. À la perte des 56 milliards d'euros du contrat d'achat de 12 sous-marins, on a le sentiment en plus que la France n'existe pas. C'est de la totale indifférence et c'est peut-être ça le plus grave. Les États-Unis sont obsédés par la Chine et voulaient absolument mettre en place une coopération avec l'Australie", ajoute cet avocat spécialiste des États-Unis.

"La France est la victime collatérale d'une nouvelle géostratégie dans la région indopacifique où les intérêts des Anglo-Saxons se retrouvaient. Mais ce n'était pas contre la France. La France a été dégagée tout simplement parce qu'elle était là. Il va falloir revoir un petit peu ça parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se reproduire pour une grande puissance nucléaire comme la France", conclut Olivier Piton.