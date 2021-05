Sophie Cluzel : "Qu’Éric Ciotti aille jusqu’au bout et adhère au RN"

C. Roux

Le 7 mai, Sophie Cluzel était tête de liste LREM aux régionales en PACA, liste retirée depuis. "J’expliquais que la majorité présidentielle serait représentée au premier tour. Elle est représentée au sein de la liste d’union (avec Renaud Muselier comme tête de liste LR, ndlr) donc j’ai décidé de ne pas me présenter et je soutiens cette liste. Si ma position de ministre était un frein, il n’était pas question de freiner cette alliance. J’ai toujours primé l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel", analyse Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, mardi 18 mai dans les "4 Vérités".

"En tant que femmes, il faut s'imposer"

"Les instances politiciennes aiment bien le huis clos entre elles. Petit à petit, en tant que femmes, il faut s’imposer. La parité au gouvernement permet un discours beaucoup plus équilibré. Les instances politiciennes gagneraient à avoir plus de femmes qui portent des convictions, qui s’engagent, qui sont des combattantes", développe-t-elle.

Éric Ciotti et la fédération LR des Alpes-Maritimes retirent leur soutien à la liste de Renaud Muselier. "Je ne suis pas surprise du tout de cette attitude. Les masques tombent. Qu’il aille jusqu’au bout, il est déjà complice du Rassemblement national, et bien qu’il adhère, ce sera plus clair", lance Sophie Cluzel.