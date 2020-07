Quel plan de relance économique pour l'Europe ?

Moment de vérité à Bruxelles (Belgique) vendredi 17 juillet. Les dirigeants des 27 membres de l'Union européenne s'entretiennent pour discuter d'un plan de relance : 750 milliards d'euros sont sur la table. Le plan est loin de faire l'unanimité. "L'urgence, c'est d'abord ce plan de relance économique crée pour la première fois en Europe avec une capacité d'endettement commun. 750 milliards d'euros sous forme de prêt et de subvention", explique le journaliste Pascal Verdeau, en duplex de Bruxelles.

Une enveloppe de 40 milliards d'euros pour la France ?

Les subventions sont non remboursables et iront en priorité à l'Italie et à l'Espagne, touchées par la pandémie de Covid-19. "La France pourrait toucher une enveloppe non négligeable de 35 à 40 milliards d'euros, soit à peu près un tiers du plan de relance français. Il faudra convaincre les pays vertueux sur le plan de l'orthodoxie budgétaire comme les Pays-Bas, qui préfèrent la formule de prêt remboursable", précise le journaliste.

