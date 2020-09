Produits polluants : bientôt une loi pour en interdire la publicité ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Des spots publicitaires pour des voitures inondent nos écrans. Ces campagnes pour des véhicules souvent polluants pourraient être bientôt interdites. Il s'agit là d'une idée née lors de la convention citoyenne pour le climat et transformée en proposition de loi. Elle suggère d'interdire toute publicité pour les véhicules à moteur essence ou diesel, les compagnies aériennes et certains produits électroménagers gourmands en énergie.



Le secteur de la communication redoute de nouvelles restrictions

"L'idée est de mettre les publicités au service du climat. Progressivement, conserver la pub, mais la réorienter sur les véhicules les moins polluants", assure Matthieu Orphelin, député Écologie Démocrate Solidarité de Maine-et-Loire. La réforme est examinée mercredi 30 septembre à l'Assemblée nationale, mains elle ne convainc pas la majorité. "On incite, on accompagne et au bout du bout on interdit et on ne fait pas contre les gens", estime Véronique Riotton, députée LREM de Haute-Savoie. Après la loi Evin interdisant en 1991 les publicités pour les marques de tabac ou la promotion d'alcool, c'est tout le secteur de la communication qui redoute de nouvelles restrictions.

