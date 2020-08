Politique : les annonces du Conseil des ministres

Il n’y aura pas de distribution gratuite de masques concernant la rentrée scolaire. C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre Jean Castex, à l’issue du premier Conseil des ministres de la rentrée. “Si 50 millions de masques réutilisables sont en cours d’acheminement aux foyers les plus modestes, l’État ne paiera pas de masques à ceux qui en ont les moyens”, a-t-il déclaré. Il note également que l’on ne distribue pas de masques gratuitement dans les transports en commun et que cela sera le même régime pour les écoles, explique la journaliste Anne Bourse depuis le palais de l’Élysée.

Le plan de relance n’oublie pas le secteur culturel

Plus largement, le Premier ministre appelle à la reprise du travail. “Le pire de tout, cela serait de s’enfoncer dans une crise économique sociale plus dangereuse que la crise sanitaire”, détaille Jean Castex. Le plan de relance sera donc annoncé le jeudi 3 septembre et sur les 100 milliards du plan, 2 milliards iront au secteur culturel qui souffre. Le Premier ministre promet de compenser toutes les pertes de recettes.