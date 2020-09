Plan de relance économique : 100 milliards d’euros répartis en quatre volets

Le plan de relance présenté jeudi 3 septembre par le Premier ministre Jean Castex devrait se décliner en quatre volets : indépendance, écologie, compétences et solidarité. Ce plan à 100 milliards d’euros a été conçu pour faire sentir ses effets sur deux années. Ils seront déboursés en 2021 et 2022. L’exécutif veut consacrer 40 milliards du plan pour réindustrialiser le pays, dont la moitié sera consacrée à la baisse des impôts de production. 20 milliards d’euros seront mis sur la table pour la transition écologique.

20 milliards pour le pouvoir d’achat

Il y aura également 20 milliards pour un dispositif pour la formation et l’emploi des jeunes et enfin 20 milliards pour des mesures de solidarité pour les plus démunis ou le pouvoir d’achat. Dans cette enveloppe, six milliards pourraient être consacrés à des investissements pour l’hôpital public.



