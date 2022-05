Matignon annonce par erreur la démission du gouvernement sur son site internet

Matignon a annoncé par erreur ce samedi matin la démission du gouvernement, a appris franceinfo. Le site est géré par le service d'information du gouvernement (SIG). Il s'agit d'une "erreur de manipulation côté informatique, cela n'aurait pas dû arriver", indique Matignon à France Télévisions.

Dans un message publié sur le site officiel du gouvernement, que franceinfo a pu consulter, on pouvait lire "le Premier ministre Jean Castex a présenté la démission de son Gouvernement au président de la République Emmanuel Macron".

Cette page, restée visible par le public pendant plus d'une heure samedi matin, a depuis été supprimée. Il est désormais marqué "erreur 403 - accès refusé".



Depuis, Matignon a apporté plus de précision sur cette erreur, à franceinfo. "Le site internet gouvernement.fr dispose d'un mode 'remaniement' prêt à être activé en toutes circonstances". Matignon explique aussi que "la page internet trouvée sur les réseaux sociaux est la page qui s'affichera quand le mode 'remaniement' sera activé le jour J". Matignon confirme également que "depuis le signalement, la page a été déréférencée et dépubliée". "Seuls les communiqués de presse de démission font foi. Il n'y a pas de remaniement prévu à notre connaissance aujourd'hui", conclut Matignon.

Pas la première fois

En 2009, un précédent a également eu lieu sous la présidence de Nicolas Sarkozy. A l'époque, le site officiel de Matignon avait brièvement annoncé en août la nomination de trois nouveaux ministres avant de retirer précipitamment l'information.

Les noms du député UMP Axel Poniatowski, du PRG (Parti radical de gauche) Paul Giacobbi et du porte-parole de l'UMP Frédéric Lefebvre, souvent cités alors dans la presse dans le cadre d'un éventuel remaniement, étaient apparus brièvement sur la page détaillant le plan du site internet de Matignon.

Premier jour du second mandat

Près de 20 jours après le second tour de l'élection présidentielle, et alors que ce samedi 14 mai marque officiellement le premier jour du deuxième quiquennat d'Emmanuel Macron, le chef de l'Etat n'a toujours pas nommé son prochain Premier ministre. Depuis sa réélection il y a trois semaines, le président fait durer le suspense sur l'annonce du nouveau gouvernement. Il affirmait lundi qu'il avait choisi son futur Premier ministre, mais sans dire qui.

Le Premier ministre devait aller au Vatican demain dimanche, mais finalement Jean Castex restera en France : Emmanuel Macron se rend dimanche à Abou Dhabi pour rendre hommage au président des Emirats arabes unis, cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, décédé vendredi à l'âge de 73 ans.