Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a omis de déclarer 300 000 euros de revenus en 2019

Les nuages noirs s'accumulent au-dessus de la tête d'Eric Dupond-Moretti. Le ministre de la Justice, convoqué le 16 juillet par les juges dans l'enquête portant sur des soupçons de prise illégale d'intérêts, a omis de déclarer 300 000 euros de revenus en 2019, selon des informations de Médiapart et de L'Opinion confirmées par l'entourage du ministre à franceinfo, qui parle d'une "erreur" comptable depuis rectifiée. Le garde des Sceaux, arrivé place Vendôme il y a tout juste un an, a fait comme tous les ministres l'objet d'une vérification fiscale, en lien avec le fisc et sous le contrôle de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Dans sa déclaration pour 2018-2019, alors qu'il était encore avocat, Eric Dupond-Moretti a omis de déclarer 300 000 euros tirés de droits d'auteur et liés au spectacle qu'il jouait alors au théâtre, qui auraient dû générer 180 000 euros d'impôts, a indiqué son entourage.

"Pas de volonté de dissimulation"

"L'ancien comptable se trompe en oubliant de payer les impôts mais il déclare cette somme à l'Urssaf. Cela témoigne de la bonne foi et de l'absence de volonté de dissimulation, assure l'entourage d'Eric Dupond-Moretti à franceinfo. C'est pour cela que le principe de la bonne foi et du droit à l'erreur a été retenu par l'administration fiscale."

Ni Bercy ni la HATVP n'ont relevé l'erreur lors de la nomination de l'avocat au gouvernement. C'est le nouveau comptable qui s'est aperçu du facheux oubli en mai 2021. La rectification fiscale a depuis eu lieu. "Quand on se penche sur le fond du dossier, il n'y a rien", soutient encore l'entourage du ministre.